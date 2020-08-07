Жидкий вибратор — это стимулирующее средство, которое при нанесении на чувствительные зоны вызывает легкое покалывание, усиливающееся с каждым мгновением. Через минуту покалывание превращается в микровибрацию и такой эффект обеспечивает все нарастающее возбуждение и удовольствие.

СОРТИРОВКА По умолчанию По имени (A - Я) По имени (Я - A) По цене (возрастанию) По цене (убыванию) По рейтингу (убыванию) По рейтингу (возрастанию) По модели (A - Я) По модели (Я - A)

Показано с 1 по 24 из 39 (всего 2 страниц)

Жидкие вибраторы. Частые вопросы

Что такое жидкий вибратор?

Жидкий вибратор - это крем, масло или гель, форма выпуска удивляет разнообразием, которые при взаимодействии со слизистой малых половых губ, клитора, влагалища и пениса вступает в контакт и тысячи молекул приходят в движение создавая эффект вибрации, покалывание и движение вперед назад на слизистой. Ощущение возбуждения, прилива крови, энергия пульсирует на вульве. Вам остается лишь расслабиться и насладиться оргазмом. Ощущение похоже на маленькие пузырьки шампанского, которые начинают нежно ударяться и лопаться о ваши самые сокровенные места. Жидкие вибраторы обладают сладковатым вкусом, хотя и не содержат сахара. Средства обычно унисекс.

Топ популярных производителей жидких вибраторов

Самые популярные жидкие вибраторы производит бренд Orgie (Португалия), бренд MAI Cosmetics (Испания), бренд Intt (Бразилия-Португалия) и Sensuva (США).



Бренд Orgie производит жидкий вибратор разный по мощности. Есть синий, средний по мощности; красный, с согревающим эффектом; розовый – с компонентами для усиления чувствительности; серебряный – самый мощный.

Бренд Sensuva выпускает жидкий вибратор разной силы. Самый мощный - Ultra. Но здесь жидкие вибраторы имеют и разный вкус! Также жидкие вибраторы с разными вкусами от шоколадного до фруктового производят бренды MAI и Intt.

Жидкие вибраторы работают безотказно! Это невероятно, просто попробуйте!

