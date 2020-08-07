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[Жидкие вибраторы]

Жидкий вибратор — это стимулирующее средство, которое при нанесении на чувствительные зоны вызывает легкое покалывание, усиливающееся с каждым мгновением. Через минуту покалывание превращается в микровибрацию и такой эффект обеспечивает все нарастающее возбуждение и удовольствие. 
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Акция
Возбуждающий гель Sensuva - ON for Her Arousal Gel Coffee Cake (29 мл)

Возбуждающий гель Sensuva - ON for Her Arousal Gel Coffee Cake (29 мл)

Более интенсивный, продолжительный и частый оргазм - Sensuvа исполняет женские мечты! Рекомендуем купить возбуждающий гель Sensuva - ON for Her Arousal Gel Coffee Cake, который усиливает ощущения во время интимной близости, способствует выделению ест..
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556грн 639грн

    
Акция
Возбуждающий гель Sensuva - ON for Her Arousal Gel Ice охлаждающий жидкий вибратор

Возбуждающий гель Sensuva - ON for Her Arousal Gel Ice охлаждающий жидкий вибратор

Более интенсивный, продолжительный и частый оргазм - Sensuvа исполняет женские мечты! Рекомендуем купить возбуждающий гель Sensuva - ON for Her Arousal Gel Ice, который усиливает ощущения во время интимной близости, способствует выделению естественно..
     0

556грн 639грн

    
Акция
Возбуждающий гель Sensuva - ON for Her Arousal Gel Original (29 мл)

Возбуждающий гель Sensuva - ON for Her Arousal Gel Original (29 мл)

Более интенсивный, продолжительный и частый оргазм - Sensuvа исполняет женские мечты! Рекомендуем купить возбуждающий гель Sensuva - ON for Her Arousal Gel Original, который усиливает ощущения во время интимной близости, способствует выделению естест..
     0

556грн 639грн

    
Акция
Возбуждающий гель с вибратором на колпачке! Intt Orgasm Now 15 мл

Возбуждающий гель с вибратором на колпачке! Intt Orgasm Now 15 мл

Клитор имеет более 8000 нервных окончаний только представьте этот фейерверк, когда вы прочувствуете стимуляцию каждого из них! Совершите революцию в мире наслаждений и попробуйте купить возбуждающий гель с вибратором Intt Orgasm Now и отправиться в ..
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860грн 989грн

    
Акция
Возбуждающий гель-вибратор Intt Excitation 15 мл

Возбуждающий гель-вибратор Intt Excitation 15 мл

Легкая прохлада, неожиданно сменяющаяся теплом, а потом нарастающее покалывание. Только представьте, как изнутри поднимается возбуждение, а чувствительность обостряется до предела все это многообразие ощущений содержится в нескольких каплях эксклюз..
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478грн 549грн

    
Жидкий вибратор «SEXY VIBE», 15 мл Интенсивность вибрации: сильная Orgie

Жидкий вибратор «SEXY VIBE», 15 мл Интенсивность вибрации: сильная Orgie

Возбуждающий гель с сильным эффектом вибрации. Экстракты растений из тропических лесов Амазонии вызывают необычное и приятное ощущение вибрации кожи в интимных зонах. Унисекс. 15мл...
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1 045грн

    
Жидкий вибратор "SEXY VIBE", 15 мл вибрация + согревающий эффект Orgie

Жидкий вибратор "SEXY VIBE", 15 мл вибрация + согревающий эффект Orgie

Возбуждающий гель с эффектом вибрации. Экстракты растений из тропических лесов Амазонии вызывают необычное и приятное ощущение вибрации кожи в интимных зонах. Мягкий согревающий эффект для еще более приятных ощущений. Унисекс. 15мл...
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899грн

    
Жидкий вибратор "SEXY VIBE", 15 мл Интенсивность вибрации: средняя для чувствительных Orgie

Жидкий вибратор "SEXY VIBE", 15 мл Интенсивность вибрации: средняя для чувствительных Orgie

Возбуждающий гель с эффектом вибрации. Экстракты растений из тропических лесов Амазонии вызывают необычное и приятное ощущение вибрации кожи в интимных зонах. Унисекс...
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849грн

    
Жидкий вибратор Clitos cream, 1.5 г LB23150t

Жидкий вибратор Clitos cream, 1.5 г LB23150t

Крем имеет лёгкую текстуру, обладает смягчающим и увлажняющим действием. После нанесения дарит приятное ласкающее тепло, переходящее в лёгкую «вибрацию» или возбуждающие «мурашки». Способ применения: нанести тонким слоем небольшое количество крема на..
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22грн

    
Заканчивается
Жидкий вибратор Clitos cream, 25 г LB23149

Жидкий вибратор Clitos cream, 25 г LB23149

Крем имеет лёгкую текстуру, обладает смягчающим и увлажняющим действием. После нанесения дарит приятное ласкающее тепло, переходящее в лёгкую «вибрацию» или возбуждающие «мурашки». Способ применения: нанести тонким слоем небольшое количество крема на..
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364грн

    
Топ продаж
Акция
Жидкий вибратор Intt Vibration Coffee (15 мл), густой гель, очень вкусный, действует до 30 минут

Жидкий вибратор Intt Vibration Coffee (15 мл), густой гель, очень вкусный, действует до 30 минут

Предлагаем купить жидкий вибратор Intt Vibration Coffee, который обеспечит вам до 30 минут восхитительных ощущений пульсации и покалываний, а также - теплую волну от согревающего эффекта. Насыщенный вкус кофе делает вибратор универсальным средством к..
     0

382грн 439грн

    
Акция
Жидкий вибратор Intt Vibration Ganjah

Жидкий вибратор Intt Vibration Ganjah

Сделайте свои прелюдии жаркими, а секс незабываемым вместе с жидким вибратором Intt Vibration Ganjah! Стимулирующий гель для обоих партнеров, который дарит великолепные ощущения во время любого вида стимуляции. Жидкий вибратор поначалу подарит вам ощ..
     1

495грн 569грн

    
Акция
Жидкий вибратор Intt Vibration Ice 15 мл

Жидкий вибратор Intt Vibration Ice 15 мл

Более 30 минут вибраций, пульсаций и охлаждающего эффекта такого вы от жидкого вибратора точно не ждали! Купить жидкий вибратор Intt Vibration Ice просто необходимо, потому что таких ощущений вы не испытывали никогда. Настоящие вибрации, покалывание..
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382грн 439грн

    
Акция
Жидкий вибратор Intt Vibration Strawberry 15 мл

Жидкий вибратор Intt Vibration Strawberry 15 мл

Более 30 минут вибраций, пульсаций и согревающего эффекта такого вы от жидкого вибратора точно не ждали! Купить жидкий вибратор Intt Vibration Strawberry просто необходимо, потому что таких ощущений вы не испытывали никогда. Настоящие вибрации, согр..
     1

382грн 439грн

    
Топ продаж
Акция
Жидкий вибратор Intt Vibration Vodka 15 мл

Жидкий вибратор Intt Vibration Vodka 15 мл

Знаете, что такое бесконечная сила алкогольного энергетика? А теперь представьте, что вся эта энергия направлена только на ваше удовольствие! Попробуйте купить жидкий вибратор Intt Vibration Vodka более 30 минут упоительного блаженство от ощущения т..
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382грн 439грн

    
Топ продаж
Акция
Жидкий вибратор MAI Lubigel Chocolate 30 мл SO2415

Жидкий вибратор MAI Lubigel Chocolate 30 мл SO2415

Откройте для себя захватывающую магию возбуждающих вибраций в ваших самых интимных зонах! Рекомендуем купить жидкий вибратор MAI LUBIGEL Chocolate с ароматом шоколада: он вызывает нежное волнующее покалывание пузырьков шампанского в эрогенных зонах и..
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608грн 699грн

    
Акция
Жидкий вибратор MAI Lubigel Red Fruits 30 мл SO2416

Жидкий вибратор MAI Lubigel Red Fruits 30 мл SO2416

Откройте для себя захватывающую магию возбуждающих вибраций в ваших самых интимных зонах! Рекомендуем купить жидкий вибратор MAI LUBIGEL Red Fruits с ароматом красных фруктов: он вызывает нежное волнующее покалывание пузырьков шампанского в эрогенных..
     0

608грн 699грн

    
Акция
Жидкий вибратор MAI Lubigel Strawberry 30 мл SO2414

Жидкий вибратор MAI Lubigel Strawberry 30 мл SO2414

Откройте для себя захватывающую магию возбуждающих вибраций в ваших самых интимных зонах! Рекомендуем купить жидкий вибратор MAI LUBIGEL Strawberry с ароматом клубники: он вызывает нежное волнующее покалывание пузырьков шампанского в эрогенных зонах ..
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608грн 699грн

    
Акция
Жидкий вибратор возбуждающе масло Sensuva - ON Arousal Oil for Her Ice

Жидкий вибратор возбуждающе масло Sensuva - ON Arousal Oil for Her Ice

ON ICE - это ароматизированный жидкий вибратор масло, изготовленный из уникальной смеси чистых эфирных масел и экстрактов. Когда наносится на клитор, ON ICE создает захватывающее ощущение, которое пульсирует и вибрирует самую чувствительную часть жен..
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504грн 579грн

    
Акция
Жидкий вибратор возбуждающе масло Sensuva - ON Arousal Oil for Her Original

Жидкий вибратор возбуждающе масло Sensuva - ON Arousal Oil for Her Original

Эта потрясающе мощная ботаническая формула создает теплое и уникальное жужжание, которое пробуждает нервные окончания, увеличивает кровоток и заставляет женщину чувствовать больше ощущений, чем когда-либо раньше! Использование ON Arousal Oil поможет ..
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504грн 579грн

    
Акция
Жидкий вибратор возбуждающе масло Sensuva - ON Arousal Oil for Her Ultra

Жидкий вибратор возбуждающе масло Sensuva - ON Arousal Oil for Her Ultra

Мощное, натуральное масло для возбуждения, которое действительно работает! Ощущения от масла похожи на теплый вибратор с электрическим покалыванием. Другие продукты женского возбуждения действуют на ментоле или вазодилататорах (таких как L-аргинин). ..
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504грн 579грн

    
Акция
Жидкий вибратор возбуждающе масло Sensuva - ON for Her Hemp Infused Arousal Oil

Жидкий вибратор возбуждающе масло Sensuva - ON for Her Hemp Infused Arousal Oil

Возбуждающий гель для клитора с выраженным эффектом усиления чувствительности - нанесите всего пару капель, чтобы ощутить приятное тепло, покалывание, возбуждение и получить больше удовольствия в сексе. Также благодаря содержанию натуральных масел ко..
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504грн 579грн

    
Акция
Жидкий вибратор возбуждающее масло шоколад SENSUVA﻿ ON CHOCOLATE 5

Жидкий вибратор возбуждающее масло шоколад SENSUVA﻿ ON CHOCOLATE 5

ON Шоколад - это шоколадный ароматизированный жидкий вибратор масло, изготовленный из уникальной смеси чистых эфирных масел и экстрактов. Когда наносится на клитор, ON Chocolate создает захватывающее ощущение, которое пульсирует и вибрирует самую чув..
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504грн 579грн

    
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Жидкие вибраторы. Частые вопросы

Жидкие вибраторы

Что такое жидкий вибратор?

Жидкий вибратор - это крем, масло или гель, форма выпуска удивляет разнообразием, которые при взаимодействии со слизистой малых половых губ, клитора, влагалища и пениса вступает в контакт и тысячи молекул приходят в движение создавая эффект вибрации, покалывание и движение вперед назад на слизистой. Ощущение возбуждения, прилива крови, энергия пульсирует на вульве. Вам остается лишь расслабиться и насладиться оргазмом. Ощущение похоже на маленькие пузырьки шампанского, которые начинают нежно ударяться и лопаться о ваши самые сокровенные места. Жидкие вибраторы обладают сладковатым вкусом, хотя и не содержат сахара. Средства обычно унисекс.

Топ популярных производителей жидких вибраторов

Самые популярные жидкие вибраторы производит бренд Orgie (Португалия), бренд MAI Cosmetics (Испания), бренд Intt (Бразилия-Португалия) и Sensuva (США).

Бренд Orgie производит жидкий вибратор разный по мощности. Есть синий, средний по мощности; красный, с согревающим эффектом; розовый – с компонентами для усиления чувствительности; серебряный – самый мощный.

Бренд Sensuva выпускает жидкий вибратор разной силы. Самый мощный - Ultra. Но здесь жидкие вибраторы имеют и разный вкус! Также жидкие вибраторы с разными вкусами от шоколадного до фруктового производят бренды MAI и Intt.

Жидкие вибраторы работают безотказно! Это невероятно, просто попробуйте!

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