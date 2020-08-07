Жидкий вибратор — это стимулирующее средство, которое при нанесении на чувствительные зоны вызывает легкое покалывание, усиливающееся с каждым мгновением. Через минуту покалывание превращается в микровибрацию и такой эффект обеспечивает все нарастающее возбуждение и удовольствие.
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Топ популярных производителей жидких вибраторов
Самые популярные жидкие вибраторы производит бренд Orgie (Португалия), бренд MAI Cosmetics (Испания), бренд Intt (Бразилия-Португалия) и Sensuva (США).
Бренд Orgie производит жидкий вибратор разный по мощности. Есть синий, средний по мощности; красный, с согревающим эффектом; розовый – с компонентами для усиления чувствительности; серебряный – самый мощный.
Бренд Sensuva выпускает жидкий вибратор разной силы. Самый мощный - Ultra. Но здесь жидкие вибраторы имеют и разный вкус! Также жидкие вибраторы с разными вкусами от шоколадного до фруктового производят бренды MAI и Intt.
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