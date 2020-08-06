Бесконтактные вакуумные вибраторы создают имитацию оральных ласк технологией автоматического вакуума, которая мягко сосет и ласкает ваш клитор, даже не касаясь его. На сегодняшний это самые впечатляющие новинки секс индустрии.

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Вакуумные стимуляторы. Частые вопросы

Что такое вакуумный стимулятор клитора?

Для имитации оральных ласк производители эротических товаров Сатисфаер (Satisfyer), Womanizer (Вуманайзер), Baile, Pipedream, Pretty Love и другие выпускают совершенно восхитительный продукт, который имеет 100% положительных отзывов - бесконтактный вакуумный вибратор.

Если вам нужна машина для куннилингуса или стимуляции клитора, которая действительно работает, то лучше вакуумного стимулятора нет ничего! Это так просто: нажмите кнопку, расслабьтесь, закройте глаза и получите свой сладкий оргазм за минуту. Вот как это работает. Вакуумный стимулятор пропускает воздух через силиконовую насадку, которая находится возле клитора, что приводит к пульсирующему эффекту, устройство не вибрирует (хотя Satisfyer Pro 2 Vibration имеет функцию вибрации), а создает колебания воздуха, вакуум, который, по словам некоторых пользователей, позволяет достичь нескольких оргазмов подряд за несколько минут. Используется до секса, после, вместо или в процессе: просто приставьте устройство раструбом к клитору, и всё.

Кстати, не стесняйтесь брать с собой стимулятор в душ или ванну - некоторые Satisfyer и Womanizer не только водонепроницаемые, но и под водой обещают еще более интенсивную стимуляцию.

Вакуумный стимулятор клитора абсолютно безопасен для здоровья и организма женщины, не уменьшает чувствительность и не вызывает привыкания, его можно использовать непосредственно во время секса с партнером или для индивидуальной игры, ведь уже давно доказано, что женщина, которая мастурбирует и познает свое тело, намного легче получает оргазм с партнером. Внутри практически всех вакуумных стимуляторов встроен аккумулятор, который заряжается включенным в комплект usb-кабелем, а если игрушка водонепроницаемая, то зарядка магнитная.

Как работает вакуумный вибратор клитора?

Устройства хоть и сделаны по одному принципу — нежное бесконтактное всасывание клитора, вызывающее скоростные интенсивные оргазмы один за другим, но все же отличаются. Некоторые с помощью своего носика образуют герметичное уплотнение вокруг клитора, всасывают, вызывая прилив крови для яркого возбуждения. Другие стимуляторы всасывают и отпускают, настойчиво стимулируя и возбуждая, у других присутствует эффект вибрации.

Вакуумные стимуляторы использует усовершенствованную вакуумную технологию, которая мягко сосет и ласкает ваш клитор, даже не касаясь его. Используется до секса, после, вместо или в процессе: просто приставьте устройство раструбом к клитору, и всё.

Стимуляция называется «бесконтактной», однако насадка должна «всосать» кожу вокруг клитора. На выходе: ощущения сходные с куннилингусом. Игрушка обладает несколькими скоростями, а значит подойдёт всем: от мегачувствительных особ до тех, кто кончает только с Magic Wand на последней скорости.

Это сдержанные, тихие игрушки помогут вам найти свое удовольствие, свой путь. Используйте их вместе с партнером, чтобы поднять свою любовную жизнь на новую высоту или оживите свое время одиночной игры и лучше узнайте свое тело.

Позвольте технологии вакуумных вибраторов поднять ваш оргазм на новую высоту. Откиньтесь, включите и исследуйте. Ваша сексуальная жизнь никогда не будет прежней.

Виды вакуумных вибраторов

Бесконтактные стимуляторы клитора бывают двух типов:

первые: напоминают небольшой фен. Миниатюрные формы аккуратно помещаются в нежных женских руках. Такие изделия удобны и бесшумны, их можно брать с собой в отпуск и не бояться, что вы помешаете соседям;

вторые: вагинально-клиторные вибраторы. Они выполнены виде согнутой головки, которая вибрирует, при этом массируя точку G. И вторая его часть, так называемый отросток с вакуумной стимуляцией. Обе эти составляющие могут работать как вместе, так и по отдельности. Такой вакуумный клиторальный вибратор напоминает мужской член по форме, он вставляется во влагалище, а отросток в виде бутончика нежно ласкает наружные интимные места.

Что умеют бесконтактные стимуляторы?

Удивительное всасывание, которое имитирует вауумный вибратор очень похожи на ласки языком и дарят незабываемые фееричные впечатления. С его прохладным всасыванием, стимулятор обеспечивает ни с чем не сравнимое пососывание клитора и сосков. Вакуумный вибратор обеспечит вам тот длительный опыт, который вы пропустили, но искали и жаждали. Попрощайтесь со своими проблемами с оргазмом и поприветствуйте себя новую с максимальным удовольствием с помощью бесконтактных вакуумных стимуляторов.

Вакуумный стимулятор клитора - не новичок на рынке секс игрушек

Последние несколько лет вакуумные вибраторы приобрели популярность и они начинают доминировать над обычными вибрационными. Клиторальные стимуляторы не являются новичками рынка, они разработаны давно, их оценила широкая масса пользователей и они получили самую высокую оценку от женщин разного возраста.

Множественные исследования, проведенные учеными из разных стран, показали, что оральный секс считается одним из самых привлекательных для женщин. И это не удивительно, поскольку большинству женщин для достижения оргазма необходима стимуляция клитора. Именно поэтому вакуумные стимуляторы являются настолько захватывающими - они подражают действительно эффективному действию, помогающему вам феерично закончить.

Как очистить вакуумный клиторальный стимулятор?

Перед и после каждого использования стимулятор следует очищать при помощи дезинфектора. Для того чтобы ощущения были более приятными всегда используйте смазку на водной основе. Поскольку все модели полностью или частично выполнены из силикона то подойдут только водные лубриканты. Многие вакуумные стимуляторы герметичны и с легкостью выдерживают испытание водой. Благодаря этому их удобно будет очистить после использования. Но нужно точно знать водонепроницаема ли именно ваша модель игрушки перед тем, как мыть ее. Ведь многи игрушки просто брызгоустойчивы и мыть их под струей воды не рекомендуется. Лучше всего просто протирать корпус средством для очистки секс-игрушек, а насадку снимать и мыть отдельно. Для очистки снимите силиконовую головку и аккуратно очистите тело стимулятора влажной тканью, избегая попадания на него воды. Силиконовую головку можно промыть в теплой воде с мягким антибактериальным мылом или специальным бактерицидным средством для секс игрушек.

Топ популярных производителей стимуляторов клитора

На рынке Украины с каждым годом появляется все больших таких игрушек.

Немецкая компания Womanizer - это лидирующая на мировом рынке компания с неимоверным, инновационным подходом к сексу и они были первыми! Womanize единственная компания которая запатентовала технологию Pleasure Air, вакуумной стимуляции. Самые популярные модели Вуманайзер Liberty и Womanizer Premium.

Немецкий бренд Satisfyer производит компактные и бюджетные модели, большинство из этих приборов – водонепроницаемы, что позволяет получать удовольствие в ванной. В дополнение к вакууму, у некоторых моделей есть вибрационная стимуляция. Satisfyer отличается от Womanizer скромным дизайном, ещё более скромной упаковкой и куда более приемлемой ценой. Самые популярные модели вакуумных сатисфайеров Pro Traveler и Penguin Next Generation

Немецкая компания You2Toys также производит классические вакуумные стимуляторы без вибрации.

Китайская компания Pretty Love выпускает качественные бесконтактные стимуляторы клитора, составляющие достойную конкуренцию немецким брендам.

Швейцарский бренд Lelo - новичок в данной отрасли, но они создали уникальный дизайн вакуумного стимулятора клитора, который позволяет воздействовать как на внешние, так и на внутренние части клитора. Это абсолютно новая технология, которую нельзя сравнить с воздействием стандартных вибраторов.

А сексшоп Sexmalina и я, Аля Малинина, будем рады помочь с выбором вакуумного стимулятора для клитора!

Где купить бесконтактный стимулятор клитора недорого?

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