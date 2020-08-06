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[Вакуумные стимуляторы]

Бесконтактные вакуумные вибраторы создают имитацию оральных ласк технологией автоматического вакуума, которая мягко сосет и ласкает ваш клитор, даже не касаясь его. На сегодняшний это самые впечатляющие новинки секс индустрии.

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Бесконтактный стимулятор клитора Womanizer Premium красный

Бесконтактный стимулятор клитора Womanizer Premium красный

Womanizer Premium это ноу-хау, которого все так долго ждали! Womanizer выпустили новинку 2019 года, которая непременно покорит ваше сердце. И не только сердце, а еще кое-что более чувствительное. Этот вакуумный стимулятор объединил в себе новейшие те..
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5 219грн 5 999грн

    
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Вакуумный вибратор Leten Sucking Vibrator

Вакуумный вибратор Leten Sucking Vibrator

Предлагаем купить многофункциональную игрушку вакуумный вибратор 3-в-1 Leten Sucking Vibrator -совершенно уникальную игрушку, которая заменит сразу три! Вакуумный стимулятор плюс классический вибратор плюс язычок, движущийся вверх-вниз - все это може..
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2 165грн 2 489грн

    
Вакуумный вибростимулятор PRETTY LOVE Ralap

Вакуумный вибростимулятор PRETTY LOVE Ralap

Идеальный девайс для достижения мощного клиторального оргазма.Вакуумный сосущий эффект позволит максимально воздействовать на область клитора, а шелковистый материал силикон придаст стимуляции ощущение касания лепестками роз.В арсенале этой игрушки 1..
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2 606грн

    
Топ продаж
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Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer 1 Next Generation

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer 1 Next Generation

Второе поколение Next Generation вакуумных клиторальных стимуляторов Satisfyer1 получило обновленный эргономичный дизайн и более мощный мотор. Приятным бонусом стало снижение уровня шума в процессе использования. Данная модель представляет собой инно..
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634грн 729грн

    
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Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Luxury Haute Couture Black

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Luxury Haute Couture Black

Хотите погрузиться в шикарный мир наслаждений высшего уровня и получить удовольствие уже при первом касании? Стоит только вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Luxury Haute Couture Black, и вы сразу окунетесь в атмосферу роскоши. Он идеально ло..
     0

3 131грн 3 599грн

    
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Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Luxury High Fashion

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Luxury High Fashion

Бокал шампанского в баре на крыше над городскими шпилями, велнес-отель с бассейном инфинити или новый Satisfyer Luxury High Fashion, выполненный из полированного алюминия – просто позволь себе то, что ты можешь. Если ты не собираешься отказывать себе..
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3 566грн 4 099грн

    
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Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Luxury Pret-a-Porter White

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Luxury Pret-a-Porter White

Хотите погрузиться в шикарный мир наслаждений высшего уровня и получить удовольствие уже при первом касании? Стоит только вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Luxury Pret-a-Porter White, и вы сразу окунетесь в атмосферу роскоши. Он идеально ло..
     3

3 131грн 3 599грн

    
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Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer One Night Stand

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer One Night Stand

Если вы уже давно наслышаны о необыкновенном удовольствии от вакуумных стимуляторов, но все еще не решились приобрести такой, рекомендуем купить вакуумный стимулятор Satisfyer -One Night Stand, рассчитанный на 35 минут мощной волнообразной стимуляции..
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347грн 399грн

    
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Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro 2 Next Generation NG

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro 2 Next Generation NG

Предлагаем купить вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro 2. Теперь он оснащен мощным моторчиком и способен доставить еще больше удовольствия своей обладательнице. Также стоит отметить, что обновленная модель работает гораздо тише, чем раньше..
     2

1 478грн 1 699грн

    
Акция
Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro 2 Vibration

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro 2 Vibration

Любителям лайфстайла, игрушек и удовольствия приготовиться: волнообразная пульсация и вибрация в одной игрушке? Эй, АЛЛО! Благодаря новому Satisfyer Pro 2 Vibration твои влажные мечты станут реальностью: Если тебе уже посчастливилось испытать с помощ..
     7

1 791грн 2 059грн

    
Акция
Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro 3 Vibration

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro 3 Vibration

Представляем вашему вниманию новинку: современный, стильный и функциональный стимулятор для двойного воздействия на клитор. Рекомендуем купить вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer PRO 3 Vibration с двумя независимыми моторами, 11 режимами волн..
     6

1 791грн 2 059грн

    
Заканчивается
Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Deluxe Next Generation

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Deluxe Next Generation

Роскошный вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Deluxe Next Generation принесет элегантность в спальню!Благодаря овальной форме удобно ложиться в руку. Работает на аккумуляторной батарее, которая заряжается с помощью магнитной USB зарядки. ..
     0

1 642грн

    
Топ продаж
Акция
Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Penguin Next Generation

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Penguin Next Generation

Предлагаем купить вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Penguin Next Generation, потрясающего любовника, способного подарить яркие незабываемые оргазмы, и все это не касаясь самого клитора! Симулятор орального секса для женщин Satisfyer Pro..
     10

1 478грн 1 699грн

    
Акция
Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Plus Vibration

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Plus Vibration

Предлагаем купить вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Plus Vibration всеми любимый вакуумный стимулятор теперь с вибрацией! Двойная стимуляция гарантирует множественные оргазмы и еще больше удовольствия от использования. Благодаря своей и..
     3

1 791грн 2 059грн

    
Акция
Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Traveler

Вакуумный клиторальный стимулятор Satisfyer Pro Traveler

Satisfyer Pro Traveler, новейшая версия линии Satisfyer, ''Куда бы вы ни отправились: этот удобный драгоценный камень всегда будет на вашей стороне и может обеспечить интенсивные оргазмы, которые действительно находятся на высоком уровне.Впечатляющая..
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1 156грн 1 329грн

    
Вакуумный клиторальный стимулятор Womanizer Duo

Вакуумный клиторальный стимулятор Womanizer Duo

Среди большого разнообразия секс-игрушек легко растеряться, но выбрав вакуумный клиторальный стимулятор Womanizer Duo Вы получите лучший стимулятор и лучший вибратор в одном комплекте.Удовольствие любит тишину, а новый вакуумный клиторальный стимулят..
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6 999грн

    
Вакуумный клиторальный стимулятор Womanizer Premium черный

Вакуумный клиторальный стимулятор Womanizer Premium черный

Бесконтактный клиторальный стимулятор Womanizer Premium - это инновация в мире технологий и секс-игрушек! Это новинка 2019 года, которая покорила все выставки Европы! В этом бесконтактном стимуляторе Womanizer Premium собраны самые новейшие технологи..
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5 804грн

    
Вакуумный клиторальный стимулятор Сладостный оргазм Sweet Release

Вакуумный клиторальный стимулятор Сладостный оргазм Sweet Release

Вакуумный клиторальный стимулятор «Сладостный оргазм» Sweet Release - стильный и оригинальный вакуумный массажер. Игрушка из коллекции 50 Shades of Freed - уникальной в своем роде. Коллекция создана при участии самой Э.Л. Джеймс - автора книги "50 от..
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3 695грн

    
Вакуумный стимулятор клитора OTIS Pretty Love

Вакуумный стимулятор клитора OTIS Pretty Love

Благодаря компактным размерам удобен в путешествиях и помещается в любую сумку.На кончике находится вакуумный стимулятор с 7 различными по интенсивности режимами.Так же эта игрушка прекрасно подойдет для стимуляции сосков.Имеет функцию запоминания лю..
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1 681грн

    
Бесконтактный стимулятор клитора Womanizer Premium розовый

Бесконтактный стимулятор клитора Womanizer Premium розовый

Бесконтактный стимулятор клитора The Womanizer Premium - это идеальное сочетание новых технологий и высококачественного дизайна. Технология Pleasure Air работает мягко, без прямого контакта стимулирует клитор при помощи 12ти различных уровней интенси..
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5 804грн

    
Вибратор HAMMER с эффектом всасывания

Вибратор HAMMER с эффектом всасывания

Благодаря компактным размерам удобен в путешествиях и помещается в любую сумку. На кончике с одной стороны находится вакуумный стимулятор с 7 различными по интенсивности режимами. С другой стороны есть площадь с пупырышками и 7 режимов вибрации. Так ..
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2 636грн

    
Вибратор ISAAC с эффектом всасывания

Вибратор ISAAC с эффектом всасывания

Вакуумный сосущий эффект позволит максимально воздействовать на область клитора, а шелковистый материал силикон придаст стимуляции ощущение касания лепестками роз. В арсенале этой игрушки 12 режимов вакуумной стимуляции. Заряжается с помощью USB-шнур..
     0

1 636грн

    
Вибратор Pretty Love Regina Vibrator Pink

Вибратор Pretty Love Regina Vibrator Pink

Многофункциональный вибратор розового цвета. Сделан из качественного силиконового материала с бархатистым покрытием. Обладает закругленной головкой с вибрирующими бусинами внутри и клиторным стимулятором с маленькими ушками. К вибратору прилагается с..
     0

2 184грн

    
Вибратор Pretty Love Regina Vibrator Purple

Вибратор Pretty Love Regina Vibrator Purple

Многофункциональный вибратор фиолетового цвета. Сделан из качественного силиконового материала с бархатистым покрытием. Обладает закругленной головкой с вибрирующими бусинами внутри и клиторным стимулятором с маленькими ушками. К вибратору прилагаетс..
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2 184грн

    
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Вакуумные стимуляторы. Частые вопросы

Вакуумные стимуляторы

Что такое вакуумный стимулятор клитора?

Для имитации оральных ласк производители эротических товаров Сатисфаер (Satisfyer), Womanizer (Вуманайзер), Baile, Pipedream, Pretty Love и другие выпускают совершенно восхитительный продукт, который имеет 100% положительных отзывов - бесконтактный вакуумный вибратор.

Если вам нужна машина для куннилингуса или стимуляции клитора, которая действительно работает, то лучше вакуумного стимулятора нет ничего! Это так просто: нажмите кнопку, расслабьтесь, закройте глаза и получите свой сладкий оргазм за минуту. Вот как это работает. Вакуумный стимулятор пропускает воздух через силиконовую насадку, которая находится возле клитора, что приводит к пульсирующему эффекту, устройство не вибрирует (хотя Satisfyer Pro 2 Vibration имеет функцию вибрации), а создает колебания воздуха, вакуум, который, по словам некоторых пользователей, позволяет достичь нескольких оргазмов подряд за несколько минут. Используется до секса, после, вместо или в процессе: просто приставьте устройство раструбом к клитору, и всё.

Кстати, не стесняйтесь брать с собой стимулятор в душ или ванну - некоторые Satisfyer и Womanizer не только водонепроницаемые, но и под водой обещают еще более интенсивную стимуляцию.

Вакуумный стимулятор клитора абсолютно безопасен для здоровья и организма женщины, не уменьшает чувствительность и не вызывает привыкания, его можно использовать непосредственно во время секса с партнером или для индивидуальной игры, ведь уже давно доказано, что женщина, которая мастурбирует и познает свое тело, намного легче получает оргазм с партнером. Внутри практически всех вакуумных стимуляторов встроен аккумулятор, который заряжается включенным в комплект usb-кабелем, а если игрушка водонепроницаемая, то зарядка магнитная.

Как работает вакуумный вибратор клитора?

Устройства хоть и сделаны по одному принципу — нежное бесконтактное всасывание клитора, вызывающее скоростные интенсивные оргазмы один за другим, но все же отличаются. Некоторые с помощью своего носика образуют герметичное уплотнение вокруг клитора, всасывают, вызывая прилив крови для яркого возбуждения. Другие стимуляторы всасывают и отпускают, настойчиво стимулируя и возбуждая, у других присутствует эффект вибрации.

Вакуумные стимуляторы использует усовершенствованную вакуумную технологию, которая мягко сосет и ласкает ваш клитор, даже не касаясь его. Используется до секса, после, вместо или в процессе: просто приставьте устройство раструбом к клитору, и всё.

Стимуляция называется «бесконтактной», однако насадка должна «всосать» кожу вокруг клитора. На выходе: ощущения сходные с куннилингусом. Игрушка обладает несколькими скоростями, а значит подойдёт всем: от мегачувствительных особ до тех, кто кончает только с  Magic Wand на последней скорости.

Это сдержанные, тихие игрушки помогут вам найти свое удовольствие, свой путь. Используйте их вместе с партнером, чтобы поднять свою любовную жизнь на новую высоту или оживите свое время одиночной игры и лучше узнайте свое тело.

Позвольте технологии вакуумных вибраторов поднять ваш оргазм на новую высоту. Откиньтесь, включите и исследуйте. Ваша сексуальная жизнь никогда не будет прежней.

Виды вакуумных вибраторов

Бесконтактные стимуляторы клитора бывают двух типов:

  • первые: напоминают небольшой фен. Миниатюрные формы аккуратно помещаются в нежных женских руках. Такие изделия удобны и бесшумны, их можно брать с собой в отпуск и не бояться, что вы помешаете соседям;

  • вторые: вагинально-клиторные вибраторы. Они выполнены виде согнутой головки, которая вибрирует, при этом массируя точку G. И вторая его часть, так называемый отросток с вакуумной стимуляцией. Обе эти составляющие могут работать как вместе, так и по отдельности. Такой вакуумный клиторальный вибратор напоминает мужской член по форме, он вставляется во влагалище, а отросток в виде бутончика нежно ласкает наружные интимные места.

Что умеют бесконтактные стимуляторы?

Удивительное всасывание, которое имитирует вауумный вибратор очень похожи на ласки языком и дарят незабываемые фееричные впечатления. С его прохладным всасыванием, стимулятор обеспечивает ни с чем не сравнимое пососывание клитора и сосков. Вакуумный вибратор обеспечит вам тот длительный опыт, который вы пропустили, но искали и жаждали. Попрощайтесь со своими проблемами с оргазмом и поприветствуйте себя новую с максимальным удовольствием с помощью бесконтактных вакуумных стимуляторов.

Вакуумный стимулятор клитора - не новичок на рынке секс игрушек

Последние несколько лет вакуумные вибраторы приобрели популярность и они начинают доминировать над обычными вибрационными. Клиторальные стимуляторы не являются новичками рынка, они разработаны давно, их оценила широкая масса пользователей и они получили самую высокую оценку от женщин разного возраста.

Множественные исследования, проведенные учеными из разных стран, показали, что оральный секс считается одним из самых привлекательных для женщин. И это не удивительно, поскольку большинству женщин для достижения оргазма необходима стимуляция клитора. Именно поэтому вакуумные стимуляторы являются настолько захватывающими - они подражают действительно эффективному действию, помогающему вам феерично закончить.

Как очистить вакуумный клиторальный стимулятор?

Перед и после каждого использования стимулятор следует очищать при помощи дезинфектора. Для того чтобы ощущения были более приятными всегда используйте смазку на водной основе. Поскольку все модели полностью или частично выполнены из силикона то подойдут только водные лубриканты. Многие вакуумные стимуляторы  герметичны и с легкостью выдерживают испытание водой. Благодаря этому их удобно будет очистить после использования. Но нужно точно знать водонепроницаема ли именно ваша модель игрушки перед тем, как мыть ее. Ведь многи игрушки просто брызгоустойчивы и мыть их под струей воды не рекомендуется. Лучше всего просто протирать корпус средством для очистки секс-игрушек, а насадку снимать и мыть отдельно. Для очистки снимите силиконовую головку и аккуратно очистите тело стимулятора влажной тканью, избегая попадания на него воды. Силиконовую головку можно промыть в теплой воде с мягким антибактериальным мылом или специальным бактерицидным средством для секс игрушек.

Топ популярных производителей стимуляторов клитора

На рынке Украины с каждым годом появляется все больших таких игрушек.

Немецкая компания Womanizer - это лидирующая на мировом рынке компания с неимоверным, инновационным подходом к сексу и они были первыми! Womanize единственная компания которая запатентовала технологию Pleasure Air, вакуумной стимуляции. Самые популярные модели Вуманайзер Liberty и Womanizer Premium.

Немецкий бренд Satisfyer производит компактные и бюджетные модели, большинство из этих приборов – водонепроницаемы, что позволяет получать удовольствие в ванной. В дополнение к вакууму, у некоторых моделей есть вибрационная стимуляция. Satisfyer отличается от Womanizer скромным дизайном, ещё более скромной упаковкой и куда более приемлемой ценой. Самые популярные модели вакуумных сатисфайеров  Pro Traveler и Penguin Next Generation

Немецкая компания You2Toys также производит классические вакуумные стимуляторы без вибрации.

Китайская компания Pretty Love выпускает качественные бесконтактные стимуляторы клитора, составляющие достойную конкуренцию немецким брендам.

Швейцарский бренд Lelo - новичок в данной отрасли, но они создали уникальный дизайн вакуумного стимулятора клитора, который позволяет воздействовать как на внешние, так и на внутренние части клитора. Это абсолютно новая технология, которую нельзя сравнить с воздействием стандартных вибраторов.

А сексшоп Sexmalina и я, Аля Малинина, будем рады помочь с выбором вакуумного стимулятора для клитора!

Часто задаваемые вопросы про вакуумные вибраторы для клитора

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♥ Какие бесконтактные вакуумные вибраторы актуальны в 2020 году?

✿ Какие вакуумные стимуляторы клитора относятся к премиум сегменту?

Где купить бесконтактный стимулятор клитора недорого?

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